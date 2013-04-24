Налистники без муки - блинчики с творогом

Сытные налистники с творогом порадуют родных с утра, главное — успеть схватить свою порцию.

Как приготовить вкусные блинчики

Блинчики — блюдо, которое готовится за полчаса и съедается за 5 минут, а блинчики без муки не успевают остывать. Мы расскажем как вкусно приготовить блинчики с творогом.

ИНГРЕДИЕНТЫ

6 яиц

500 мл молока

5 ст. л. крахмала

300 г творога

2 ст. л. подсолнечного масла

150 г сметаны

сахар по вкусу

сливки по вкусу

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Взбей вилкой или венчиком 5 яиц и добавь туда сахар.

Постепенно добавляй крахмал и тщательно перемешивай яичную смесь. Следи, чтобы не было комочков.

Добавь в яичную смесь молоко и подсолнечное масло. Хорошенько перемещай тесто, оно получится жидким. Чтобы тесто стало более вязким, нужно дать ему настояться несколько минут.

Смажь сковородку сливочным маслом и начинай жарить блинчики только с одной стороны.

Когда блинчики готовы, сделай начинку: перетри творог с сахаром и перемешай его с 1 яйцом.

Начини блинчики творожной массой и скрути трубочки.

Выкладывай налистники на противень, перемазывая их сметаной.

В разогретой до 180 градусов духовке блинчики запекаются примерно 10 минут.

Вот как просто и быстро можно приготовить вкусные тонкие блинчики без муки. Получается настоящий творожный пирог! Готовится просто, а аромат такой, что вся семья на кухню сбегается. Таким десертом можно и позавтракать, и пообедать. Самое приятное, что налистники без муки не навредят твоей фигуре. Если дома нет молока, не беда, можно приготовить блинчики на воде.

https://takprosto.cc/kak-prigotovit-vkusnye-blinchiki/