Налистники без муки - блинчики с творогом
Сытные налистники с творогом порадуют родных с утра, главное — успеть схватить свою порцию.
Как приготовить вкусные блинчики
Блинчики — блюдо, которое готовится за полчаса и съедается за 5 минут, а блинчики без муки не успевают остывать. Мы расскажем как вкусно приготовить блинчики с творогом.
ИНГРЕДИЕНТЫ
6 яиц
500 мл молока
5 ст. л. крахмала
300 г творога
2 ст. л. подсолнечного масла
150 г сметаны
сахар по вкусу
сливки по вкусу
ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Взбей вилкой или венчиком 5 яиц и добавь туда сахар.
Постепенно добавляй крахмал и тщательно перемешивай яичную смесь. Следи, чтобы не было комочков.
Добавь в яичную смесь молоко и подсолнечное масло. Хорошенько перемещай тесто, оно получится жидким. Чтобы тесто стало более вязким, нужно дать ему настояться несколько минут.
Смажь сковородку сливочным маслом и начинай жарить блинчики только с одной стороны.
Когда блинчики готовы, сделай начинку: перетри творог с сахаром и перемешай его с 1 яйцом.
Начини блинчики творожной массой и скрути трубочки.
Выкладывай налистники на противень, перемазывая их сметаной.
В разогретой до 180 градусов духовке блинчики запекаются примерно 10 минут.
Вот как просто и быстро можно приготовить вкусные тонкие блинчики без муки. Получается настоящий творожный пирог! Готовится просто, а аромат такой, что вся семья на кухню сбегается. Таким десертом можно и позавтракать, и пообедать. Самое приятное, что налистники без муки не навредят твоей фигуре. Если дома нет молока, не беда, можно приготовить блинчики на воде.
https://takprosto.cc/kak-prigotovit-vkusnye-blinchiki/