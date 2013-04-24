Четверг, 07 Мая 2020 г. 08:55
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Ленивый «Наполеон» из лаваша
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Метки:
Ленивый «Наполеон»
«Наполеон» из лаваша
рецепт
без выпечки
лаваш
Ленивый «Наполеон» из лаваша
Вряд ли найдете более простой способ приготовить «Наполеон». Быстрее только готовый купить! Высокий, нежный, идеально пропитанный молочным заварным кремом — вы будете в восторге от этого красавца. Наслаждение вкусом и, заметьте, никакого ущерба для фигуры.
Итак: быстрый, простой, вкусный, диетический. Чему этот ленивый «Наполеон» обязан столькими эпитетами? Тонкий лаваш способен на многое! Если не знаешь, из чего коржи, сразу не догадаешься, что десерт приготовлен не классическим способом. Главное — выпекать ничего не нужно.
Ингредиенты
Лаваш — 600 г
Молоко — 500 мл
Яйцо — 2 шт.
Сахар — 100 г
Сливочное масло — 50 г
Пшеничная мука — 2 ст. л.
Крахмал — 1 ст. л.
Приготовление
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Листы лаваша разложите на рабочей поверхности. Разрежьте на прямоугольники по размеру будущего торта или с помощью тарелки вырежьте круглые заготовки. Чем больше коржей у вас получится, тем красивее будет торт в разрезе. Подсушите листы лаваша на сухой широкой сковороде. Старайтесь избежать заломов. После сушки коржи остудите.
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Приготовьте крем. В сотейнике смешайте яйца с сахаром, взбейте до пышности. Не переставая взбивать, небольшими порциями подсыпьте муку и крахмал. Ликвидируйте все комочки. Тонкой струйкой влейте молоко (комнатной температуры) и снова взбейте.
Поставьте сотейник на плиту. При непрерывном помешивании томите крем на слабом огне до загустения (около 10 минут). Снимите крем с плиты, слегка остудите. Отправьте в сотейник сливочное масло, размешайте до полного его растворения.Ленивый «Наполеон» из лаваша: получается высоченным и суперпропитанным! О креме сегодня особое слово.
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На широком плоском блюде соберите торт: выкладывайте коржи друг на друга, каждый смазывая кремом. Если листы будут ломаться, ничего страшного. Оставьте 2–3 сухих листа для обсыпки: измельчите их в мелкую крошку.
Оставьте торт на 1,5–2 часа при комнатной температуре, затем уберите в холодильник на ночь.
Ленивый «Наполеон» из лаваша: получается высоченным и суперпропитанным!
Источник https://sovkusom.ru/recept/tort-napoleon-iz-lavasha/
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