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Ленивый «Наполеон» из лаваша

Четверг, 07 Мая 2020 г. 08:55 + в цитатник

Ленивый «Наполеон» из лаваша

Ленивый «Наполеон» из лаваша
 
Вряд ли найдете более простой способ приготовить «Наполеон». Быстрее только готовый купить! Высокий, нежный, идеально пропитанный молочным заварным кремом — вы будете в восторге от этого красавца. Наслаждение вкусом и, заметьте, никакого ущерба для фигуры.
Итак: быстрый, простой, вкусный, диетический. Чему этот ленивый «Наполеон» обязан столькими эпитетами? Тонкий лаваш способен на многое! Если не знаешь, из чего коржи, сразу не догадаешься, что десерт приготовлен не классическим способом. Главное — выпекать ничего не нужно.
 
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Ингредиенты
Лаваш — 600 г
Молоко — 500 мл
Яйцо — 2 шт.
Сахар — 100 г
Сливочное масло — 50 г
Пшеничная мука — 2 ст. л.
Крахмал — 1 ст. л.
 
Приготовление
  1. Листы лаваша разложите на рабочей поверхности. Разрежьте на прямоугольники по размеру будущего торта или с помощью тарелки вырежьте круглые заготовки. Чем больше коржей у вас получится, тем красивее будет торт в разрезе. Подсушите листы лаваша на сухой широкой сковороде. Старайтесь избежать заломов. После сушки коржи остудите.
  2. Приготовьте крем. В сотейнике смешайте яйца с сахаром, взбейте до пышности. Не переставая взбивать, небольшими порциями подсыпьте муку и крахмал. Ликвидируйте все комочки. Тонкой струйкой влейте молоко (комнатной температуры) и снова взбейте.
Поставьте сотейник на плиту. При непрерывном помешивании томите крем на слабом огне до загустения (около 10 минут). Снимите крем с плиты, слегка остудите. Отправьте в сотейник сливочное масло, размешайте до полного его растворения.Ленивый «Наполеон» из лаваша: получается высоченным и суперпропитанным! О креме сегодня особое слово.
  • На широком плоском блюде соберите торт: выкладывайте коржи друг на друга, каждый смазывая кремом. Если листы будут ломаться, ничего страшного. Оставьте 2–3 сухих листа для обсыпки: измельчите их в мелкую крошку.
Оставьте торт на 1,5–2 часа при комнатной температуре, затем уберите в холодильник на ночь.
Ленивый «Наполеон» из лаваша: получается высоченным и суперпропитанным! 
Источник https://sovkusom.ru/recept/tort-napoleon-iz-lavasha/
Рубрики:  Искусство Кулинарии/Вкуснятина на скорую руку
Метки:  


Процитировано 25 раз
Понравилось: 12 пользователям
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Lyussi_ya   обратиться по имени Четверг, 07 Мая 2020 г. 10:10 (ссылка)
Спасибо за идею, забрала в копилочку...
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Валентина-л   обратиться по имени Четверг, 07 Мая 2020 г. 15:14 (ссылка)
Спасибо.
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bayrak   обратиться по имени Пятница, 08 Мая 2020 г. 11:38 (ссылка)
Ну это уж точно для ленивых,спасибо!
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RBRBVJHD   обратиться по имени Пятница, 08 Мая 2020 г. 15:58 (ссылка)
Благодарю!
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