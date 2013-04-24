Ленивый «Наполеон» из лаваша

Вряд ли найдете более простой способ приготовить «Наполеон». Быстрее только готовый купить! Высокий, нежный, идеально пропитанный молочным заварным кремом — вы будете в восторге от этого красавца. Наслаждение вкусом и, заметьте, никакого ущерба для фигуры.

Итак: быстрый, простой, вкусный, диетический. Чему этот ленивый «Наполеон» обязан столькими эпитетами? Тонкий лаваш способен на многое! Если не знаешь, из чего коржи, сразу не догадаешься, что десерт приготовлен не классическим способом. Главное — выпекать ничего не нужно.

Ингредиенты

Лаваш — 600 г

Молоко — 500 мл

Яйцо — 2 шт.

Сахар — 100 г

Сливочное масло — 50 г

Пшеничная мука — 2 ст. л.

Крахмал — 1 ст. л.

Приготовление

Листы лаваша разложите на рабочей поверхности. Разрежьте на прямоугольники по размеру будущего торта или с помощью тарелки вырежьте круглые заготовки. Чем больше коржей у вас получится, тем красивее будет торт в разрезе. Подсушите листы лаваша на сухой широкой сковороде. Старайтесь избежать заломов. После сушки коржи остудите. Приготовьте крем. В сотейнике смешайте яйца с сахаром, взбейте до пышности. Не переставая взбивать, небольшими порциями подсыпьте муку и крахмал. Ликвидируйте все комочки. Тонкой струйкой влейте молоко (комнатной температуры) и снова взбейте.

Поставьте сотейник на плиту. При непрерывном помешивании томите крем на слабом огне до загустения (около 10 минут). Снимите крем с плиты, слегка остудите. Отправьте в сотейник сливочное масло, размешайте до полного его растворения.Ленивый «Наполеон» из лаваша: получается высоченным и суперпропитанным! О креме сегодня особое слово.

На широком плоском блюде соберите торт: выкладывайте коржи друг на друга, каждый смазывая кремом. Если листы будут ломаться, ничего страшного. Оставьте 2–3 сухих листа для обсыпки: измельчите их в мелкую крошку.

Оставьте торт на 1,5–2 часа при комнатной температуре, затем уберите в холодильник на ночь.

Ленивый «Наполеон» из лаваша: получается высоченным и суперпропитанным!

Источник https://sovkusom.ru/recept/tort-napoleon-iz-lavasha/