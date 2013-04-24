5 рецептов легких соусов

Сметанный соус для салата

Ингредиенты:

100 г сметаны

2 ч.л. горчицы

1 ч.л. сока лайма или лимона

половина крупного кислого зеленого яблока

1/4 корня сельдерея

пучок укропа

Приготовление

Яблоко натрите на очень мелкой терке, слейте сок, сбрызните соком лимона, чтобы яблоко не потемнело. Сельдерей натрите на очень мелкой терке или измельчите в блендере. Соедините все ингредиенты и перемешайте.

Огуречный соус для салата

Огуречный соус станет незаменимым в тяжелых салатах с отварным мясом.

Идеально подойдет для салата «Столичный», любых салатов с отварным мясом, картофелем, салатными листьями, огурцами, сыром и морепродуктами.

Весь секрет соуса в том, что свежие огурцы содержат огромное количество тартроновой кислоты, которая тормозит процесс переработки углеводов и помогает расщепить уже имеющийся жир. Но использовать огуречную соус можно только с холодными салатами, так как тартроновая кислота при нагревании теряет свои волшебные свойства.

Ингредиенты:

2 свежих огурца

100 г мягкого сливочного сыра

2 ст.л. густой сметаны

1–2 зубчика чеснока

пучок любой зелени

Приготовление

Огурец натереть на мелкой терке вместе с кожурой. Добавить измельченный чеснок, рубленую зелень, сметану и мягкий сыр. Тщательно перемешать до однородной массы.

Огуречный сок в этом соусе можно отжать по желанию, в зависимости от того, какой вам нужен соус – густой или более жидкий.

Имбирный соус для салата

Используйте имбирный соус в «Селедке под шубой».

Отличная идея для тех, кто обожает легендарную «Селедку под шубой». Также подходит для салатов и закусок с любой соленой рыбой, грибами, теплыми овощными салатами и салатами с брынзой.

В имбире содержится особенное вещество – гингерол, которое быстро улучшает кровообращение и, подобно мощному турбореактору разгоняет обмен веществ. К тому же гингерол усиливает выработку тепла и, тем самым, сжигает калории – ешь и худей в свое удовольствие!

Ингредиенты:

200 г нежирной сметаны

2 ч.л. дижонской горчицы (нет дижонской, берите обычную)

1 ч.л. молотого имбиря (или 2 см свежего корня имбиря)

1 пучок укропа

Приготовление

Укроп очень мелко порубите. Если используете свежий имбирный корень – натрите его на мелкой терке. Смешайте все продукты и оставьте настояться в течение 30 минут.

Клюквенный соус для салата

Клюквенный соус – прекрасная альтернатива майонезу в традиционном крабовом салате.

Этот соус подойдет салатам, в составе которых есть крабовые палочки, рис, свежие помидоры, огурцы, твердый сыр, рассольная брынза, рыба, оливки, маслины и листовая зелень.

Из-за высокого содержания кислоты, клюква помогает лучше переваривать жирную пищу. В клюкве предостаточно клетчатки, которая уменьшает калорийность ваших салатов, и пектинов, которые снижают холестерин в крови, улучшают метаболизм и ускоряют выведение токсинов после употребления алкоголя. Заправку не нужно солить!

Ингредиенты:

100 мл кефира

горсть замороженной клюквы

1 ст.л. лимонного сока

2 ч.л. оливкового масла

красный молотый перец – по вкусу

Приготовление

Клюкву, не размораживая, взбить в блендере с кефиром в однородную массу. Добавить перец, лимонный сок, оливковое масло и перемешать. Соус должен постоять 15–20 минут.

Ореховый соус для салата

Салат «Мимоза» приобретет новый вкус благодаря ореховому соусу.

Ореховый соус придаст насыщенный вкус салату «Мимоза», а также салатам из картофеля, говядины, соленой и консервированной рыбы, листовой зелени и морепродуктов.

Грецкие орехи, благодаря высокому содержанию клетчатки, белка и Омега-3, понижают уровень сахара в крови, быстро насыщают, блокируют переработку углеводов в жир, снижают уровень холестерина и уменьшают тягу к сладостям и шоколаду.

Ингредиенты:

200 г обезжиренного мягкого творога

1/4 ст. грецких орехов

0,5 ч.л. тертого хрена (можете взять готовый сливочный хрен)

1 ч.л. лимонного сока

молотый перец – по вкусу

кефир – по необходимости

Приготовление

Творог протрите через сито, добавьте измельченные в кашицу грецкие орехи, хрен и лимонный сок. Тщательно перемешайте и оставьте настояться 15 минут. Соус по консистенции должен получиться как сметана. При необходимости – немного разбавить кефиром.