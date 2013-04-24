5 рецептов легких соусов
Сметанный соус для салата
Ингредиенты:
100 г сметаны
2 ч.л. горчицы
1 ч.л. сока лайма или лимона
половина крупного кислого зеленого яблока
1/4 корня сельдерея
пучок укропа
Приготовление
Яблоко натрите на очень мелкой терке, слейте сок, сбрызните соком лимона, чтобы яблоко не потемнело. Сельдерей натрите на очень мелкой терке или измельчите в блендере. Соедините все ингредиенты и перемешайте.
Огуречный соус для салата
Огуречный соус станет незаменимым в тяжелых салатах с отварным мясом.
Идеально подойдет для салата «Столичный», любых салатов с отварным мясом, картофелем, салатными листьями, огурцами, сыром и морепродуктами.
Весь секрет соуса в том, что свежие огурцы содержат огромное количество тартроновой кислоты, которая тормозит процесс переработки углеводов и помогает расщепить уже имеющийся жир. Но использовать огуречную соус можно только с холодными салатами, так как тартроновая кислота при нагревании теряет свои волшебные свойства.
Ингредиенты:
2 свежих огурца
100 г мягкого сливочного сыра
2 ст.л. густой сметаны
1–2 зубчика чеснока
пучок любой зелени
Приготовление
Огурец натереть на мелкой терке вместе с кожурой. Добавить измельченный чеснок, рубленую зелень, сметану и мягкий сыр. Тщательно перемешать до однородной массы.
Огуречный сок в этом соусе можно отжать по желанию, в зависимости от того, какой вам нужен соус – густой или более жидкий.
Имбирный соус для салата
Используйте имбирный соус в «Селедке под шубой».
Отличная идея для тех, кто обожает легендарную «Селедку под шубой». Также подходит для салатов и закусок с любой соленой рыбой, грибами, теплыми овощными салатами и салатами с брынзой.
В имбире содержится особенное вещество – гингерол, которое быстро улучшает кровообращение и, подобно мощному турбореактору разгоняет обмен веществ. К тому же гингерол усиливает выработку тепла и, тем самым, сжигает калории – ешь и худей в свое удовольствие!
Ингредиенты:
200 г нежирной сметаны
2 ч.л. дижонской горчицы (нет дижонской, берите обычную)
1 ч.л. молотого имбиря (или 2 см свежего корня имбиря)
1 пучок укропа
Приготовление
Укроп очень мелко порубите. Если используете свежий имбирный корень – натрите его на мелкой терке. Смешайте все продукты и оставьте настояться в течение 30 минут.
Клюквенный соус для салата
Клюквенный соус – прекрасная альтернатива майонезу в традиционном крабовом салате.
Этот соус подойдет салатам, в составе которых есть крабовые палочки, рис, свежие помидоры, огурцы, твердый сыр, рассольная брынза, рыба, оливки, маслины и листовая зелень.
Из-за высокого содержания кислоты, клюква помогает лучше переваривать жирную пищу. В клюкве предостаточно клетчатки, которая уменьшает калорийность ваших салатов, и пектинов, которые снижают холестерин в крови, улучшают метаболизм и ускоряют выведение токсинов после употребления алкоголя. Заправку не нужно солить!
Ингредиенты:
100 мл кефира
горсть замороженной клюквы
1 ст.л. лимонного сока
2 ч.л. оливкового масла
красный молотый перец – по вкусу
Приготовление
Клюкву, не размораживая, взбить в блендере с кефиром в однородную массу. Добавить перец, лимонный сок, оливковое масло и перемешать. Соус должен постоять 15–20 минут.
Ореховый соус для салата
Салат «Мимоза» приобретет новый вкус благодаря ореховому соусу.
Ореховый соус придаст насыщенный вкус салату «Мимоза», а также салатам из картофеля, говядины, соленой и консервированной рыбы, листовой зелени и морепродуктов.
Грецкие орехи, благодаря высокому содержанию клетчатки, белка и Омега-3, понижают уровень сахара в крови, быстро насыщают, блокируют переработку углеводов в жир, снижают уровень холестерина и уменьшают тягу к сладостям и шоколаду.
Ингредиенты:
200 г обезжиренного мягкого творога
1/4 ст. грецких орехов
0,5 ч.л. тертого хрена (можете взять готовый сливочный хрен)
1 ч.л. лимонного сока
молотый перец – по вкусу
кефир – по необходимости
Приготовление
Творог протрите через сито, добавьте измельченные в кашицу грецкие орехи, хрен и лимонный сок. Тщательно перемешайте и оставьте настояться 15 минут. Соус по консистенции должен получиться как сметана. При необходимости – немного разбавить кефиром.