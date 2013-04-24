Очень вкусный куриный рулет с нежной и ароматной начинкой

Получается полезно, очень вкусно и намного быстрее, чем пожарить котлеты.

Продукты:

Куриное мясо – 750 гр (у меня была грудка, можно взять бедра, будет сочнее)

Лук – 1 шт. (130 гр)

Панировочные сухарики – 2 ст.л.

Соль, черный перец по вкусу

Начинка:

Плавленый сырок – 130 гр

Сливочное масло – 25 гр

Яйцо отварное – 2 шт.

Чеснок – 1 зубчик

Петрушка или укроп – небольшой пучок

Соль – по вкусу

Твердый сыр – 20 гр

Подробный рецепт и процесс приготовления смотрите в видео ниже:





