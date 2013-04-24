Пятница, 21 Февраля 2020 г. 08:17
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Очень вкусный куриный рулет с нежной и ароматной начинкой
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Очень вкусный куриный рулет с нежной и ароматной начинкой
Получается полезно, очень вкусно и намного быстрее, чем пожарить котлеты.
Продукты:
Куриное мясо – 750 гр (у меня была грудка, можно взять бедра, будет сочнее)
Лук – 1 шт. (130 гр)
Панировочные сухарики – 2 ст.л.
Соль, черный перец по вкусу
Начинка:
Плавленый сырок – 130 гр
Сливочное масло – 25 гр
Яйцо отварное – 2 шт.
Чеснок – 1 зубчик
Петрушка или укроп – небольшой пучок
Соль – по вкусу
Твердый сыр – 20 гр
Подробный рецепт и процесс приготовления смотрите в видео ниже:
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