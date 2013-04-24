Курица, брокколи и грибы — потрясающее сочетание. А аромат!

Нам понадобятся:

Куриная грудинка – 500 грамм

Брокколи – 500 грамм

Грибы (любые) – 250 грамм

Соль, перец, приправы – на свое усмотрение

Растительное масло – для жарки

Ингредиенты для соуса:

Мука – 250 -300 грамм

Чеснок – 3 зубчика

Натертый имбирь – 20 грамм

Кунжутное масло – 2 чайные ложки

Коричневый сахар – 20 грамм

Куриный бульон — 250-300 грамм

Наливаем масла в сковороду и ставим на плиту разогреваться. Огонь должен быть средней мощности. Пока сковорода греется, нарежем мясо кубиками. Переложим в сковороду, добавим специи по вкусу, и обжарим до золотистой корочки. Переложим готовую курочку в отдельную тарелку.

Помойте и разрежьте грибы пополам. Брокколи разберите на небольшие соцветия и тоже хорошо промойте водой. Сначала обжариваем грибы до мягкого состояния, только после этого, добавляем брокколи. Все вместе тушим до полного приготовления. Как и мясо, перелаживаем в отдельную посуду.

Теперь нужно приготовить соус. Мелко нарезаем чеснок. Перекладываем в сковороду измельченный чеснок и имбирь. Когда появиться приятный аромат, смешайте в сковороде все остальные ингредиенты для соуса. Тушим до готовности.

Выключаем плиту и добавляем к соусу мясо, грибы и брокколи. Дайте блюду пропитаться.

В качестве гарнира идеально подойдет лапша или рис.