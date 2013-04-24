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Курица, брокколи и грибы — потрясающее сочетание. А аромат!

Пятница, 10 Января 2020 г. 08:04 + в цитатник

Курица, брокколи и грибы — потрясающее сочетание. А аромат!

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Нам понадобятся:
Куриная грудинка – 500 грамм
Брокколи – 500 грамм
Грибы (любые) – 250 грамм
Соль, перец, приправы – на свое усмотрение
Растительное масло – для жарки
 
Ингредиенты для соуса:
 
Мука – 250 -300 грамм
Чеснок – 3 зубчика
Натертый имбирь – 20 грамм
Кунжутное масло – 2 чайные ложки
Коричневый сахар – 20 грамм
Куриный бульон — 250-300 грамм
 
Наливаем масла в сковороду и ставим на плиту разогреваться. Огонь должен быть средней мощности. Пока сковорода греется, нарежем мясо кубиками. Переложим в сковороду, добавим специи по вкусу, и обжарим до золотистой корочки.  Переложим готовую курочку в отдельную тарелку.
 
Помойте и разрежьте грибы пополам. Брокколи разберите на небольшие соцветия и тоже хорошо промойте водой. Сначала обжариваем грибы до мягкого состояния, только после этого, добавляем брокколи. Все вместе тушим до полного приготовления.  Как и мясо, перелаживаем в отдельную посуду.
 
Теперь нужно приготовить соус. Мелко нарезаем чеснок. Перекладываем в сковороду измельченный чеснок и имбирь. Когда появиться приятный аромат, смешайте в сковороде все остальные ингредиенты для соуса. Тушим до готовности.
 
Выключаем плиту и добавляем к соусу мясо, грибы и брокколи. Дайте блюду пропитаться.
 
В качестве гарнира идеально подойдет лапша или рис.
 
Рубрики:  Искусство Кулинарии
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Процитировано 34 раз
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Лидия_Стрелец   обратиться по имени Суббота, 11 Января 2020 г. 16:34 (ссылка)
Спасибо за рецептик!
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