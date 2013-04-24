Понедельник, 06 Января 2020 г. 08:34
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Метки:
рецепт
салат
Салат «Париж в снегу»
Продукты:
150 гр сыра
3 яйца
3 яблока (лучше зеленых сортов)
4 ст.л. майонеза
Готовка:
Яйца отвариваем, даем остыть, затем на крупной терке натираем. Сыр (какой вы больше любите) также трем но на мелкой терке.
С Яблок убираем кожуру, трем на крупной терке, середину яблока убираем.
Сборка салата.
В салатник укладываем вначале яблоки. Лимонным соком сбрызгиваем выложенные яблоки, чтобы не потемнели и перемешиваем. Наносим майонез, около 1,5 ст.л. и разравниваем.
Следующим слоем будет яйца натертые, также разровненный слой смазываем майонезом (приблизительно 2 ст. ложки).
Далее идет слой сыра. Украшаем по своему усмотрению зеленью.
© Jemchyjinka.ru Источник: https://jemchyjinka.ru/2019/12/16/salat-parizh-v-snegu-emu-net-ravnyh-na-prazdnichnom-stole/
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