Салат «Париж в снегу»

Продукты:

150 гр сыра

3 яйца

3 яблока (лучше зеленых сортов)

4 ст.л. майонеза

Готовка:

Яйца отвариваем, даем остыть, затем на крупной терке натираем. Сыр (какой вы больше любите) также трем но на мелкой терке.

С Яблок убираем кожуру, трем на крупной терке, середину яблока убираем.

Сборка салата.

В салатник укладываем вначале яблоки. Лимонным соком сбрызгиваем выложенные яблоки, чтобы не потемнели и перемешиваем. Наносим майонез, около 1,5 ст.л. и разравниваем.

Следующим слоем будет яйца натертые, также разровненный слой смазываем майонезом (приблизительно 2 ст. ложки).

Далее идет слой сыра. Украшаем по своему усмотрению зеленью.

© Jemchyjinka.ru Источник: https://jemchyjinka.ru/2019/12/16/salat-parizh-v-snegu-emu-net-ravnyh-na-prazdnichnom-stole/