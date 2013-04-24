Вкуснейший блинный творожный пирог

Блины любят все! Поэтому, приготовив из них вкуснейший творожный пирог, вы точно не прогадаете с блюдом для гостей и родни. Изюминка этого шедевра в сметанной заливке, которая после запекания превращается в сливочную глазурь.

Перво-наперво испеките 10–12 блинчиков по любимому рецепту, можно сделать крахмальные блины или блины на пиве. Остальное, как говорится, дело техники: начинить, закрутить и залить.

Ингредиенты

Творог — 500 г

Сахар — 5 ст. л.

Яйцо — 3 шт.

Ванилин — 5 г

Изюм — 50 г

Курага — 50 г

Сметана — 3 ст. л.

Приготовление

Творог разомните вилкой, добавьте 2 ст. л. сахара, ванилин или ванильный сахар, 1 яйцо, затем хорошенько перемешайте. Соедините массу с мелко нарезанной курагой и изюмом.

Смажьте каждый блин творожной массой, затем сверните рулетом.

2 яйца смешайте со сметаной, добавьте оставшийся сахар.

Блины выложите по спирали, начиная с внешнего края, в смазанную форму для запекания. Залейте их сметанной смесью и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 25 минут.

https://sovkusom.ru/recept/blinnyi-pirog-s-tvorogom/