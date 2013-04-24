Суббота, 09 Ноября 2019 г. 08:26
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Вкуснейший блинный творожный пирог
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Метки:
Вкуснейший блинный пирог
творожный пирог
рецепт
блины
Вкуснейший блинный творожный пирог
Блины любят все! Поэтому, приготовив из них вкуснейший творожный пирог, вы точно не прогадаете с блюдом для гостей и родни. Изюминка этого шедевра в сметанной заливке, которая после запекания превращается в сливочную глазурь.
Перво-наперво испеките 10–12 блинчиков по любимому рецепту, можно сделать крахмальные блины или блины на пиве. Остальное, как говорится, дело техники: начинить, закрутить и залить.
Ингредиенты
Творог — 500 г
Сахар — 5 ст. л.
Яйцо — 3 шт.
Ванилин — 5 г
Изюм — 50 г
Курага — 50 г
Сметана — 3 ст. л.
Приготовление
Творог разомните вилкой, добавьте 2 ст. л. сахара, ванилин или ванильный сахар, 1 яйцо, затем хорошенько перемешайте. Соедините массу с мелко нарезанной курагой и изюмом.
Смажьте каждый блин творожной массой, затем сверните рулетом.
2 яйца смешайте со сметаной, добавьте оставшийся сахар.
Блины выложите по спирали, начиная с внешнего края, в смазанную форму для запекания. Залейте их сметанной смесью и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 25 минут.
https://sovkusom.ru/recept/blinnyi-pirog-s-tvorogom/
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